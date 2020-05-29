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Bingöl’de 10 adrese operasyon çok sayıda silah ele geçirildi : 12 gözaltı

BİNGÖL’DE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN 10 ADRESE YAPILAN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA, ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLİRKEN 12 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI.

Bingöl’de 10 adrese operasyon çok sayıda silah ele geçirildi : 12 gözaltı

BİNGÖL’DE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN 10 ADRESE YAPILAN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA, ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLİRKEN 12 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:46
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Bingöl’de 10 adrese operasyon çok sayıda silah ele geçirildi : 12 gözaltı

Bingöl’de bir köyde 10 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, çok sayıda silah mühimmat ele geçirilirken 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Karlıova İlçesi Bağlıisa Köyü kırsalında bulunan 10 adreste uzun namlulu silah, tabanca, bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman bulunduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararı neticesinde, 28 Mayıs 2020 tarihinde Bingöl İli Karlıova İlçesi Bağlıisa Köyü kırsalında 10 adrese operasyon icra edilmiştir. Operasyon icra edilen adreslerde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda silah ve suça konu malzeme ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemelerin ise, 2 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 Adet 9 mm Çapında Baretta Marka Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet 9 mm Çapında Taurus Marka Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet 9 mm Çapında CZ-75 Marka Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet Scanner Marka Otomatik Av Tüfeği, 1 Adet Magnum Marka Otomatik Av Tüfeği, 1 Adet Tüfsan Marka Av Tüfeği, 8 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 Adet Belçika Herstal Uzun Namlulu Tüfeğe Ait Şarjör, 5 Adet Ruhsatsız Tabancalara Ait Şarjör, 233 Adet 7.62 mm Çapında Fişek, 375 Adet 9 mm Çapında Tabanca Fişeği, 60 Adet 12 Kalbreli Fişek, 12 Adet 9 mm Çapında Kurusıkı Tabanca Fişeği, 1 Adet Av Tüfeği Fişekliği, 2 Adet Bıçak, 2 Adet Hücum Yeleği ve 1 Adet Palaska olduğu belirtildi.

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