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Bingöl’de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi

Bingöl’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi ile 7 kilo 490 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Asayiş 11.08.2022, 19:01
Bingöl’de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi

Bingöl’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi ile 7 kilo 490 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen 10 tarla içerisinde, 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 490 gram kubar esrar maddesi, 3 bin 740 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir” denildi.

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