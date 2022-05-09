Bingöl’de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi

Bingöl’de 2022 Nisan ayı içinde toplamda 74 trafik kazası meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2022 Nisan ayı kaza verilerini paylaştı. Paylaşılan verilerde, Bingöl genelinde Nisan ayı içinde 36 ölümlü-yaralanmalı ve 38 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 74 kazanın meydana geldiği bilgisi yer aldı.

Nisan ayı içindeki kazalarda hayatını kaybeden olmazken, 61 kişinin de yaralandığı bildirildi.