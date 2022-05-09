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Bingöl’de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi
Bingöl’de 2022 Nisan ayı içinde toplamda 74 trafik kazası meydana geldi.
Asayiş 09.05.2022, 12:37
Bingöl’de 2022 Nisan ayı içinde toplamda 74 trafik kazası meydana geldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2022 Nisan ayı kaza verilerini paylaştı. Paylaşılan verilerde, Bingöl genelinde Nisan ayı içinde 36 ölümlü-yaralanmalı ve 38 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 74 kazanın meydana geldiği bilgisi yer aldı.
Nisan ayı içindeki kazalarda hayatını kaybeden olmazken, 61 kişinin de yaralandığı bildirildi.