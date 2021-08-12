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Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü

Samsun’da bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen bir kişi yaralanarak ölümden döndü.

Asayiş 12.08.2021, 19:33
Bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen şahıs ölümden döndü

Samsun’da bindiği asansör 4. kattan 2. kata düşen bir kişi yaralanarak ölümden döndü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 4. katında oturan Abdurrahman Kılıç (45) asansöre bindiği sırada asansör aniden 4. kattan 2. kata düştü. Yaralanan Abdurrahman Kılıç 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi atına alındı. Ölümden dönen Abdurrahman Kılıç, "Asansörde bakım yapılıyormuş. Hiçbir ikaz ve uyarı işareti yoktu. 4. kattan asansöre bindiğimde asansör aşağı düştü. İhmali olanlardan şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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