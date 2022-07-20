Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olmasına neden olan saldırının son faili yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, Muş’un Malazgirt ilçesinde 2015’te şehit edilen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kanını yerde bırakmadı. Kulaksız’ın şehit olmasına neden olan saldırının son faili de yakalandı.