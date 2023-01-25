Binaya kapattığı kediyi tekmeleyerek dövdü

Küçükçekmece’de bir şahıs bina içerisine kapattığı kediyi tekmeleyerek dövdü. Şiddet görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 5 Ocak 2023 saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesindeki bir sitedeki binanın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2019 yılında site içindeki kedileri zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan Aytuğ K.’nın 5 Ocak’ta kediyi tekmelediği görüntüleri ortaya çıktı. Kapıyı açıp içeri giren Aytuğ K, girişte gördüğü kedinin kaçmasını engellemek için önce kapıyı kapattı ardından kediyi teklemeye başladı. Kediyi tekme ve tokatla darp eden şahıs kapıyı açıp kediyi dışarı attı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı şahsın 2022 yılında bahçede kediyi tekmelediği görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından birçok vatandaş sosyal medyada şahsa tepki gösterdi.