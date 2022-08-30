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Binanın terasında yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi
Konya’da 15 katlı binanın terasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan 3 kişi etkilendi.
Asayiş 30.08.2022, 17:38
Konya’da 15 katlı binanın terasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan 3 kişi etkilendi.
Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesinde bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın terasında çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri teras katında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Öte yandan, yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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