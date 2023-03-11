Binanın önünden motosikleti saniyeler içinde çaldılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kilidini kırdıkları motosikleti saniyeler içinde binanın önüne kadar getirdikleri hafif ticari araca yükleyerek çaldılar. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atik Sokak üzerinde bulunan binanın önünden motosiklet çalındı. Edinilen bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde keşfe çıkan iki şüpheli, yaklaşık 15 bin lira değerindeki Bayram Güz’e ait motosikleti gördü. Bir süre çevreyi kontrol eden şüpheliler, yanlarında bulundurdukları alet ile motosikletin zincirlerini kırdı. Şüpheliler daha sonrasında binanın önüne çektikleri hafif ticari araca, motosikleti yükleyerek gözden kayboldu.

Hırsızlık güvenlik kamerasında

İki şüphelinin hafif ticari araçla kapının öne gelerek motosikleti çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin etrafı kontrol etmesi daha sonrasında hafif ticari araçla binanın önüne yanaşması ve çaldıkları motosikleti araca yükleyerek bölgeden ayrılmaları yer aldı. Polis konu ile ilgili çalışma başlattı.

“İnsan, kapısının önüne bir şey bırakamayacak herhalde”

Motosiklet sahibi Bayram Güz’ün komşusu Selçuk Öner ise yaşanan hırsızlık olayını anlattı. Öner, “Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 08.30 civarında meydana geldi hırsızlık. Hafta sonları mesai saat 10 gibi başlıyor. İki tane şüpheli gelip önce keşif yapıyor daha sonrasında binanın önündeki motosikleti, bir ticari araca aynı bir kurbanlık koyun, koçu yüklermiş gibi yükleyip gidiyorlar. Motosikletin sahibi komşumuz kendisi burada olmadığı için bizden rica etti, bizde binamızdaki kamera kayıtlarından incelediğimizde iki şüphelinin gelerek motosikleti çalmış olduğu görüntüleri gördük. Şuanda da bir adli süreç başladı, en kısa zamanda motosikletin bulunmasını istiyoruz. Motosikletin yaklaşık 15 bin TL değeri olduğunu söylediler bize ama değerinden daha çok önemli olan; insan kapısının önüne bir şey bırakamayacak herhalde. Bu bölgede yaşanan ilk hırsızlık olayı değil farklı olaylarda yaşandı” dedi.

“Panik yapmadan hırsızlığı gerçekleştirmişler”

Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızların hiç panik yapmadan olayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuk Öner, “Hırsızlar bunu iyi tespit etmişler, normalde hafta içinde sabah saat 08.00 gibi insanlar buraya gelerek mesailerine başlıyor. Hafta sonunda saat 10’u bulabiliyor, onlarda saat 08.30’da hiç kimsenin olmadığı saatlerde gelip bu hırsızlığı gerçekleştiriyorlar. Korkmamışlar, panikte yapmamışlar” diye konuştu.