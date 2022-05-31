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Binanın istinat duvarına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir binanın istinat duvarına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Asayiş 31.05.2022, 01:07
Binanın istinat duvarına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir binanın istinat duvarına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir binanın istinat duvarında yılan olduğu çevredeki vatandaşlar tarafından görüldü. Durumu itfaiye ekiplerine haber veren çevredeki vatandaşlar saklanan yılanı da korkutmamak için uzak durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri istinat duvarı arasına gizlenen yılanı çıkarmak için çalışma gerçekleşti. Uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı itfaiyeciler başından tutarak çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Daha sonra çuvala konulan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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