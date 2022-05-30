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Binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 30.05.2022, 10:37
Binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Tatlıkuyu Mahallesi 1340 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatısındaki izolasyon malzemelerinin tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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