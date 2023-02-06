Binaları hasar gören vatandaşlar açık otoparklarda konaklıyor

Adana’da deprem nedeni ile evleri zarar gören ve tedirginlikleri devam eden vatandaşların yeni yaşam alanı açık otoparklar ve araçları oldu. Dün gece deprem anını yaşayan depremzedelerden Süleyman Karaca ise o anları “Çok kötüydü, insanlar sevdiklerini kaybettiler” diyerek anlattı. Yıkılan binalar da havandan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ikinci deprem Adana’yı da etkiledi. Adana Huzurevleri Mahallesi’nde evleri deprem nedeni ile hasar gören vatandaşlar, geceyi otoparklarda geçirdi. Açık otoparklarda bulunan araçlar vatandaşlara adeta yaşam alanı oldu. Deprem anına evinde yakalanan depremzedelerden Süleyman Karaca, yaşadıklarıyla ilgili, “Çok kötü bir olay yaşandı bir çok arkadaşımıza ulaşamadık, hala vefat edenler ve yaralananlar oldu. Ben yatıyordum, oğlum uyanıktı sallantıya uyandık. Biz kendimizi hemen korumaya aldık, yıkılan binalardan biri hemen bizim evimizin yanındaydı, dışarı çıkmaya da korktum. Bayağı uzun sürdü bir dakikadan uzun hissettik biz. Hayatın ne kadar acımasız olduğunu hissettim desem yeridir. Bir an var olup bir an olmadığını hissediyorsun. İş arkadaşlarımdan ulaşamadıklarım oldu enkaz altındalar hala, arkadaşlarımızın anneleri, babaları yeğenleri vefat ettiler. Arama çalışmaları noktasında herkes elinden geleni yapıyor. Dışarı çıkılmaması, trafiği aksatmamaları konusunda uyarı yapıldı ama insanlarımız düşünmüyor. Biz araçların içerisinde kalıyoruz ve kalmaya devam edeceğiz şuanda. Çok yuva yıkıldı, kimi annesiz kimi evlatsız kaldı insanlar sevdiklerini kaybettiler.” İfadelerini kullandı.

Yıkılan binalar drone ile görüntülendi

Öte yandan, aynı mahallede yıkılan binalar dron ile havadan görüntülendi. Görüntüler de bazı binaların bir kısmının bazılarının ise tamamının yıkılarak cadde ve sokakları kapattıkları görüldü.