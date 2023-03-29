Binadan kafasına beton parçası düşen adam öldü

Osmaniye’de depremde ağır hasar alan binadan kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan beton parçası kafasına düşen adam hayatını kaybetti.

Olay, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hasar alan binadan, kuvvetli rüzgar nedeniyle beton parçaları düşmeye başladı. Bu sırada alttan geçen Mehmet Nazif Yaşar (56) isimli vatandaşın kafasına beton parçası geldi. Yaşar yere yığıldı. Etraftaki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.