Binadan bakır kablo ve hurda çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ’da girdiği binadaki bakır kabloları ve hurdaları çalan şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde bir binadan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine olay yerine gitti. Ekipler, şüpheli N.K.’yı (49) çaldığı hurda malzeme ve kablolarla suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.