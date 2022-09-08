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Bina enkazından gelen patlama sesleri paniğe yol açtı
Samsun’da bir bina enkazında aralıklarla meydana gelen patlamalar mahalle sakinlerini tedirgin etti.
Asayiş 08.09.2022, 15:43
Samsun’da bir bina enkazında aralıklarla meydana gelen patlamalar mahalle sakinlerini tedirgin etti.
Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan enkazda meydana gelen patlamalar mahalle sakinlerini korkuttu. Mahalle sakinlerinin durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve doğal gaz firması ekipleri geldi. Ekipler gerekli incelemeyi tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
Olayı anlatan Mustafa Ova, "10 dakikada bir patlama oluyor ve duman çıkıyor. Bugün 20 defa patlamıştır" dedi.
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