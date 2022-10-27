Bina boşluğunda yangın çıkınca dairelerinden çıkamadılar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairelerde bulunan vatandaşlar sağlık ekiplerinin de yardımıyla evlerinden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde bir binanın merdiven boşluğunda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 3 katlı binanın merdiven boşluğunda iddiaya göre, malzemelerden dolayı çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası dairelerde bulunan vatandaşlar sağlık ekiplerinin de yardımıyla evlerinden çıkarıldı.

Dumandan ve yaşanan panikten etkilenen Mükteber B. (51) isimli vatandaş sağlık ekipleri tarafından yapılan tedavisinin ardından önlem amaçlı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, sokağın elektrikleri bakım amaçlı kısa süreliğine kesildi.