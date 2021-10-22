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Bin 894 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu bin 894 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 22.10.2021, 14:47
Bin 894 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu bin 894 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine L.E.’yi takibe aldı. L.E.’nin irtibatlı olduğu adreslerde yapılan aramada bin 894 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan L.E. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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