banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Fransa'da helikopter düştü: 5 ölü
Fransa'da helikopter düştü: 5 ölü
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık!
İran’da merak uyandıran afiş: “Teşekkürler Mossad”
İran’da merak uyandıran afiş: “Teşekkürler Mossad”

Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel geçidi kar yağışı nedeniyle bir süreliğine araç ulaşımına kapandı, kapanan yol karayolları ekiplerince temizlenerek yeninden ulaşılma açıldı.

Asayiş 09.12.2020, 00:13
2
Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
banner422

Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel geçidi kar yağışı nedeniyle bir süreliğine araç ulaşımına kapandı, kapanan yol karayolları ekiplerince temizlenerek yeninden ulaşılma açıldı.

Sivas’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Tokat arasındaki bin 650 rakımlı Çamlıbel geçidi kar yağışı nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapandı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler kar nedeniyle yolda ilerleyemeyince uzun kuyruklar oluştu. Karayolları karla mücadele ekiplerinin yolu kardan temizlemesiyle birlikte ulaşım yeniden sağlandı.
Yorumlar (0)
az bulutlu