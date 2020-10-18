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Bin 570 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı

BİN 570 GRAM BONZAİ İLE YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI T.C.'NİN ADLİYEYE SEVKİ

Asayiş 18.10.2020, 00:58
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Bin 570 gram bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bin 570 gram bonzai ile yakalanan T.C. isimli şahıs tutuklandı.

“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” iddiasıyla gözaltına alınan T.C.(48), emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Meray uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan araçta ve araçta bulunan T.C.’nin üzerinde yapılan aramada; şeffaf poşet içerisinde bin 570 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

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