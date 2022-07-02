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Bin 160 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerinin 2 araçta yaptığı aramada bin 160 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Asayiş 02.07.2022, 19:38
Bin 160 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerinin 2 araçta yaptığı aramada bin 160 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak nargile tütünü satan şahıslara yönelik Çayırova ilçesinde, 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda bin 160 paket halinde 580 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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