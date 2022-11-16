Bimekan şahıs uyuduğu bankta ölü bulundu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi oteller bölgesindeki bir şahıs yaşadığı bankta ölü bulundu.

Olay saat 09.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çok sayıda otellerin bulunduğu bölgedeki bir bankta yaşayan 52 yaşındaki Ali Düdük’ü, polis ekipleri sabah saatlerinde kontrole geldi. Polisin çabalarına rağmen uyanmayan Düdük’ün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Düdük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ali Düdük’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Düdük’ün üzerinden 180 TL para çıkarken, baston ve kıyafet çantasının da olduğu görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.