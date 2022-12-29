Bimekan şahıs parkta ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan parkta 53 yaşındaki bimekan adam vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 07.00 sıralarında Konak ilçesi Akıncı Mahallesi 943 Sokak’ta bulunan Hatuniye Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktan geçen vatandaşlar bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 53 yaşındaki Hüseyin Ali Göl’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Göl’ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.