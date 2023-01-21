Bilgisayar oyunu oynarken öldürülmüştü, cinayet şüphelisi yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bilgisayar oyunu oynadığı esnada sokaktan açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle öldürülen yabancı uyruklu gencin cinayet şüphelisi yakalandı. Şüpheli ile öldürülen gencin aralarında alacak-verecek yüzünden kısa zaman önce tartışma yaşandığı öğrenildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi’nde meydana geldi. 5714/3 Sokak’ta bulunan iki katlı bir evin üst katında oturan yabancı uyruklu Muhammed Mahluf’a (27), iddiaya göre evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynadığı esnada, sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Vücuduna mermi isabet eden Mahluf, kanlar içerisinde yere yığılırken, durum arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, vücuduna isabet eden mermiyle yaralanan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Mahluf’un cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri, ateşin açıldığı değerlendirilen bölgeler ve Muhammed Mahluf’un hayatını kaybettiği dairede incelemeler yaptı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Şüpheli kıskıvrak yakalandı

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bölgedeki güvenlik kameraları incelenirken, evde bulunan Muhammed Mahluf’un arkadaşlarının da ifadesi alındı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, evin karşı cephesinde bulunan sokağa aracıyla gelen E.D.’nin daireye ateş açtığını belirledi. Her yerde aranan şüpheli, Buca ilçesinde gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. İnşaat ve sokak parkesi döşeme işi yaptığı öğrenilen Muhammed Mahluf ile E.D.’nin birlikte çalıştığı, alacak-verecek anlaşmazlığından dolayı ikili arasında kısa zaman önce tartışma yaşandığı iddia edildi.

"Bilerek, hedef gözeterek ateş etmiş eve"

Öldürülen gencin arkadaşlarından Mahmud Al Omar, telefonda Muhammed ile E.D.’nin alacak-verecek mevzusundan dolayı tartıştıklarını, şüphelinin eve hedef gözeterek ateş ettiğini söyledi. Al Omar, "Muhammed evde otururken gece saat 23.30’da iki mermi sesi gelmiş. Arkadaşları da odasına gelip onu yerde hareketsiz görmüş. Bilerek, hedef gözeterek ateş etmiş eve. Beraber çalıştığı birisi vardı ve Muhammed’e 3 aydır para vermediği için aralarında husumet vardı. Telefonda tartıştıktan sonra bu olay yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

Cenaze Halep’e gönderilecek

Öte yandan tabancayla vurularak öldürülen Muhammed Mahluf’un cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki incelemesinin sürdüğü, cenazenin işlemlerin ardından defnedilmek üzere Suriye’nin Halep şehrine gönderileceği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.