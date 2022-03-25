Bilgisayar kasasında uyuşturucu sevkiyatı davası

Kastamonu’da kargoyla İstanbul’dan bilgisayar kasasında uyuşturucu sevkiyatı davasında yargılanan sanık, bilgisayar malzemesi siparişi verdiğini ve kasanın içinde uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini iddia etti.

İstanbul’dan bir kargo firması ile Kastamonu’ya gönderilen bilgisayar kasasının içinde emniyet güçleri tarafından bir miktar cannabinoid ele geçirildi. Kargo üzerindeki teslimat sahibi bilgilerinden tespit edilen Y.E.Y. gözaltına alındı. Başka bir suçtan tutuklanan Y.E.Y. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Y.E.Y., suçlamaları kabul etmedi. Bilgisayar kasasının içerisine uyuşturucu madde saklandığını bilmediğini iddia eden Y.E.Y., kendisinin sadece bilgisayar sarf malzemesi siparişi verdiğini ve bir süre önce uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Y.E.Y., uyuşturucu ticareti yapmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.