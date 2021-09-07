Bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Afyonkarahisar’da bir şahsın girdiği termal otel yönetim binasındaki dizüstü bilgisayarı çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, termal turizm bölgesi olan Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hizmet veren termal bir villanın yönetim odasına giren şahıs, bir süre odada oturdu. Daha sonra odada kimsenin olmamasından faydalanan şahıs masanın üstünde duran dizüstü bilgisayarı kendi bilgisayarıymış gibi koltuğunun altına alıp bölgeden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından işletme yöneticileri güvenlik kameraları görüntüleri ile jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından şüphelinin yakalanması için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.