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Bilecik’teki yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi
BİLECİK'TE YAŞANAN YANGINDA 2 KATLI AHŞAP EV KULLANILMAZ HALE GELDİ
Asayiş 30.07.2020, 11:15
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve yan binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik bir çalışması sonucu söndürüldü.
Alınan bilgilere göre; Gölpazarı’na bağlı Gökçeler köyünde Nevzat Kandemir’e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bütün evi sararken, Alaattin Güneyler’e ait evin çatısına da sıçradı. Yangına, Gölpazarı Belediye itfaiye ekipleri ile İlçe Orman İşletmesi Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ederken, alevler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülebildi.
Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
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