Bilecik’te yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, muavin araç içinde sıkıştı

Bilecik’te seyir halinde tıra arkadan çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün muavini oturduğu koltuğunda sıkıştı. Sıkışan muavini Bilecik AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Sakarya’dan Bilecik’e seyir halindeki 34 CFT 602 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, dün gece Osmaneli İçmeler Mevkiine geldiği esnada önünde seyreden 15 ABB 750 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada koltuğunda oturan aracın muavini Cefa Kayıtbey (40) yaralanarak bulunduğu yerde sıkıştı. Bilecik’ten olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, otobüste bulunan yolcular kazayı şans eseri yara alamadan atlattı.