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Bilecik’te trafik kazası, 5 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Asayiş 18.09.2021, 13:54
Bilecik’te trafik kazası, 5 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-İstanbul D-650 karayolu Bilecik-Vezirhan arası Ertuğrul Gazi Tüneli mevkiinde yaşandı. Bilecik’te İstanbul istikametine gitmekte olan Kudret A. (61) yönetimindeki 20 ZS 093 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki su kanalı devrildi. Kazada, sürücü Kudret A. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Ayşe A. (51), Ümmühan Ö. (73), Rümeysa K. (40), Hatice Ü. (44) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaraların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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