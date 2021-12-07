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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda ABD’nin güçlü ekonomik önlemleri içeren yaptırımlar uygulayacağını söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna-Rusya gerilimini İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşeceğini söyledi.
Kremlin’den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Putin, Biden’dan NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" denildi.
Bilecik’te tarihi eser operasyonu: 125 adet sikke ele geçirildi
Bilecik’te bir eve yapılan tarihi eser operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 125 adet sikke ele geçirildi.
Asayiş 07.12.2021, 23:08
Bilecik’te bir eve yapılan tarihi eser operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 125 adet sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Söğüt ilçesinde 1 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler M.A. isimli şahsın evinde arama faaliyeti icra etti. Yapılan aramada 125 adet sikke, 15 adet muhtelif obje, 1 adet küp, 1 adet dedektör, 2 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şahıs gözaltına alındı.