Bilecik’te özel bir anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahipleri ceza aldı

Bilecik’te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflarda, dil ve konuşma gecikmesi bulunan ikiz öğrencilerin sandalyeye bağlanarak işkenceye görürken, öğretmen ve kurum sahipleri ceza aldı.

Olay; 5 Ocak 2020 günü Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren özel bir anaokulunda meydana gelmişti. Okulun sınıfında çekilen bir kaç kare fotoğrafta, dil ve konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan kardeş ikiz öğrencinin sandalyeye bağlanması ve bu öğrencilerden birinin sandalye ile yarı çıplak yere düşmesi yer alıyordu. O gün 3 buçuk yaşındaki ikizler A.T. ve T.T’nin annesi İnci T. babası Oktay T. Bilecik Cumhuriyet Savcılığına o gün giderek şikâyetçi olmuştu. Davanın 7’inci celsesinde sanıklar öğretmen Nihal K. kurum sahipleri Gamze-Muhammed E. çiftine son sözleri sorulurken, savcı mütalaasını sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanıklara "Kötü muamele" suçundan her bir çocuk için 10 ay 12 gün ceza verirken, hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geriye bırakıldı.

"Bu eziyet karşısında şok olduk"

İnci T, çocuklarının 29 haftalık dünyaya geldiğini bu yüzden dilde ve konuşmada gecikme yaşadıklarını söyledi. O zaman aylarca ölüm kalım mücadelesi veren çocuklarının gördüğü bu eziyet karşısında şok olduklarını belirtti.

"Bu eziyetin bu işkencenin cezası ve bedeli bu olmamalı"

Baba Oktay T. ise bu cezanın içlerini rahatlatmadığı söyleyerek, "Bu eziyetin bu işkencenin cezası ve bedeli bu olmamalı. Şuan çocuklarımıza yapılanların karşısında ellerini kollarını sallayarak gezmelerinin bizi ve toplumu derinden yaraladı. Böyle bir olayda emsal bir karar çıkmasını bekledik. Suçları ispatlanan bu insanların 5 yıl suç islemedikten sonra sicillerinin bozulmamasının daha yaralayıcı" dedi.

Öte yandan, ikizlerin avukatı sanıkların ’Eziyet suçundan cezalandırılmalarını’ isterken bu talep ’Red’ edildi.