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Bilecik’te motosiklete çarpan araç sürücüsü kaçtı

Bilecik’te motosiklete çarpıp kaçtıktan sonra sürücü değiştirmeye çalışan kişi polis ekiplerinin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtlarını incelemesi sonucunda yakalandı.

Asayiş 19.07.2022, 13:28
Bilecik’te motosiklete çarpan araç sürücüsü kaçtı

Bilecik’te motosiklete çarpıp kaçtıktan sonra sürücü değiştirmeye çalışan kişi polis ekiplerinin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtlarını incelemesi sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik’ten üniversite istikametine seyir halindeki İbrahim Ç. (36) idaresindeki 11 TH 277 plakalı motosiklete Polis Evi önünde ilk etapta plakası tespit edilemeyen bir araç çarpıp kaçtı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası trafik ekiplerinin titiz çalışması sonrası motosiklete çarpan otomobilin plakası tespit edildi. 34 VB 5011 plakalı aracın sahibi Bilal D. ile ekipler telefonla görüştüğünde, kazayı kendisinin yaptığını beyan etti. Ardından ekipler EDS kayıtlarını kontrol ettiğinde kaza esnasında araç sürücüsünün kendisi olmadığı, Emre D. (18) olduğu anlaşıldı.

Öte yandan, yaralının sol kolunun kırık olduğu öğrenilirken, sürücü hakkında işlem yapıldı.

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