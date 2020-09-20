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Bilecik’te karantina kuralına uymayan şahıs yurda götürüldü
BİLECİK’İN SÖĞÜT İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN POLİS EKİPLERİNİN YAPTIĞI DENETİM SIRASINDA DIŞARIDA OLDUĞU ÖĞRENİLEN ŞAHIS, ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ.
Asayiş 20.09.2020, 17:40
Bilecik’in Söğüt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken polis ekiplerinin yaptığı denetim sırasında dışarıda olduğu öğrenilen şahıs, öğrenci yurduna yerleştirildi.
Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs denetimleri esnasında kimliği kontrol edilen Ömer E. isimli şahsın, 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi. Karantina kuralına uymayan şahıs ambulansla gözetim altına alınmak üzere Bilecik Ertuğrul Gazi Erkek Öğrenci Yurdu’na götürüldü. Öte yandan, şahıs hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.
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