Bilecik’te ’Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan bir kişi gözaltına alındı

Bilecik’te yaşanan deprem sonrası ’Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu işleyen bir kişi gözaltına alınarak adliye sevk edildi.

Bilecik’te dün akşam M.T. isimli bir şoför, arkadaş gurubuna whatsapp üzerinden bir ses kaydı attı. Ses kaydında elden ele dolaşarak insanları tedirgin etti. Bunun üzerine Bilecik Cumhuriyet Savcılığı hareket geçerek, şahıs hakkında yakalama çıkardı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece gözaltına alınan M.T., buradaki sorgusunun ardından sabah adliyeye sevk edildi. Şahıs, İHA muhabirinin "Neden böyle bir paylaşım yaptınız?" soruna sessiz kaldı.