Bilecik’te freni boşalan kamyonet, 6 aracı biçti: 1 kişi yaralandı

Bilecik’te bir rampanın başına park edilen kargo aracının freni boşalınca park halindeki 6 aracı biçti. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, bir kargo şirketinde çalışan 11 EE 101 plakalı kamyonetin sürücüsü Abdullah Z. İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde bir rampanın başına aracını park ederek, kargo vermeye indi. Bu esnada freni boşalan kamyonet bayır aşağı inmeye başladı. İlk olarak 11 AAU 137 plakalı araca ardından, aracını park edip inmek üzere olan yolcu Güler E.’nin 11 AR 023 plakalı aracına vurdu. Buradan hız alan kamyonet sırasıyla park halindeki 16 AH 762 ,11 AR 006, 54 FU 114, 11 EK 773 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kazada Güler E. hafif şekilde yaralanırken, şahıs olaydan bir süre sonra kendini iyi hissetmeyip kendi imkânlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Şahsın durumun iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda büyük hasar meydana geldi.