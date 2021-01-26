Bilecik’te düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2’i bayan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğe bağlı ekipler kent merkezinde 8 kişinin örgütlü olarak “fuhuş, fuhuşa teşvik veya yer temin etme” suçunu işledikleri, başka illerde ikamet eden ağırlıklı olarak yabancı uyruklu bayanları kentte getirerek fuhuş yaptırdıkları ve bunlar üzerinden haksız kazanç sağladıkları tespit etti. Bunun üzerine geçtiğimiz günün sabahı 7 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı "Şafak" operasyonu düzenlenirken, 1’i İstanbul olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.S., E.Y., F.A., M.Y., F.A., A.K. ,İ.K. ve E.İ. isimli şahıslar, Emniyetteki ilk ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramalarda 28 bin 518 TL para ve döviz ele geçirildi

Şüpheli şahısların yapılan ev ve üst aramasında 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop bilgisayar, 19 adet farklı markalarda telefon, 1 adet kurusıkı silah, 2 kutu prezervatif, 1 adet bong, 28 bin 518 TL, 400 USD Doları, 200 SUN Özbek parası ele geçildi.

Öte yandan ekipler, mağdur olarak Özbekistan uyruklu 1 yabancı şahıs da muhafaza altına aldı.