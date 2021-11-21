Bilecik’te devrilen kamyonda yangın

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bilecik 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. S.B yönetimindeki 11 AC 504 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Mıcır yüklü kamyondan sızan yakıt yangına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, kamyonda hasar meydana geldi.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.