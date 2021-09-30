banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!

Bilecik’te çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı

Bilecik’te ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakandı. Şahılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş 30.09.2021, 11:18
Bilecik’te çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı

Bilecik’te ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakandı. Şahılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timine (JASAT) bağlı ekipler Bilecik kent merkezi ve Söğüt ilçesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahısları tespit ederek, bir operasyon düzenledi. Bilecik il merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan aranma kaydı bulunan E.Ç. ve Söğüt’te dolandırıcılık, bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarını araç kullanmak suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak suçlarından aranma kaydı bulunan H.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Bilecik ve Söğütte çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0