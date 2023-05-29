Bilecik’te aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolunu ikiye böldü

Bilecik ve ilçelerinde dün aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolu ikiye böldü.

Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sonucu hasar alan ve geçici olarak onarılan Söğüt-İnhisar kara yolu, Koyunlu Köy ayrımı bölgesinde dün aşırı yağış nedeni ile tekrar ulaşıma kapandı. Yağmurun etkisiyle yol adeta ikiye bölünürken, Koyunlu Köy ayrımının büyük bir kısmında çökme yaşandı.

Öte yandan Bozüyük’ün Yeşilkent Mahallesinde dün yaşanan selde bir ahıra sel baskını olurken, bugün bölgeye AFAD ve Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekipleri hasar tespiti için yönlendirildi.