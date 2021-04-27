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Bilecik’te alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın

Bilecik’te bir alüminyum fabrikasının hurdalık bölümünde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında hurdaların magneteksan makinesi hasar gördü.

Asayiş 27.04.2021, 23:00
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Bilecik’te alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın

Bilecik’te bir alüminyum fabrikasının hurdalık bölümünde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında hurdaların magneteksan makinesi hasar gördü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik Organize Sanayi Bölgesinde bir alüminyum fabrikasının hurdalık bölümünde çıkan alevleri gören işçiler durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile olası bir yaralanmaya karşı 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Alevler hurdaların taşındığı magneteksan makinesi hasar gördü. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, soğutma işlemi devam ediyor. Yangının yağ deposundan çıktığı iddia edilirken, kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
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