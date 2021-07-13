banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum

Bilecik’te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 13.07.2021, 12:57
Bilecik’te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı
banner502

Bilecik’te seyir halindeki iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde Türkmeneli Caddesi kavşağına meydana geldi. Osmaneli-Bilecik karayolundan gelerek 19 Mayıs Caddesi istikametine seyir halindeki Musa B. yönetimindeki 34 SL 2913 plakalı Kia otomobil, kavşağına geldiğinde esnada oradan dönüş yapmak isteyen Engin K. yönetimimdeki 16 UD 205 plakalı Tofaş marka otomobil ile kafa kafa çarpıştı. Kazada araçlar içinde yolcu olarak bulunan Aziz Y. (38), Yiğit A. (16), Ayşenur S. (21) ve Halil K. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Yorumlar (0)
banner501