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Bildiride imzası bulunan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde

Emekli 104 amiralin bir gece yarısı yayımladığı bildiriye ilişkin soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere çağırılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Asayiş 12.04.2021, 11:51
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Bildiride imzası bulunan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 4 Nisan Pazar günü sosyal medya ağlarında ve bazı internet siteleri üzerinde paylaşılan, 104 emekli amiral tarafından hazırlanan bildiri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında bildiriyi hazırlayan ya da hazırlanmasında bağlantısı tespit edilen emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya geldi.
Öte yandan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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