banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı
Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı
Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzonlu Mustafa
Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzonlu Mustafa
Gözaltındaki amirallere 3 kritik soru!
Gözaltındaki amirallere 3 kritik soru!
Bursa'da sel alarmı!
Bursa'da sel alarmı!

Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi

104 emekli amiralin imza attığı bildiride isimleri yer alan 10 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Asayiş 05.04.2021, 16:19
4
Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi

İstanbul'da gözaltına alınan ve 104 emekli amiralin imza attığı bildiride ismi yer alan 10 emekli amiral Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) getirildi. Bildiride ismi yer alan 10 emekli amiral TEM'e servis ve eskort araçlar eşliğinde getirilirken, ifadelerinin yarından itibaren alınması bekleniyor.

Yorumlar (0)