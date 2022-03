Bildiri yayınlayan amirallerin yargılanmasına başlandı

Haklarında ‘Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan iddianame hazırlanan 103 emekli amiralin yargılanmasına başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkındaki iddianameyi tamamlamış ve hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Haklarında ‘Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen emekli amirallerin yargılanmasına bugün başlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmada amirallerden Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol, Atilla Kezek ve Emin Sami Örgüç savunma yaparken, iddianamede yer alan diğer isimlerin yargılanmasına bu hafta devam edilecek. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı da davaya müdahil olmak için dilekçe verdi.

‘Yüce Türk Milleti’ diye seslenmekten onur duyarız

Davanın görülen ilk duruşmasında savunma yapan ve yıllarca terörle mücadele içerisinde yer aldığını söyleyen sanık Erenoğlu, “15 Temmuz direnişine bizzat kendi rızamla katıldım. Bu söylediklerim iddianamede yer almamış. Bu duyuru bir açıklamadır, bildiri değil. Darbeyle ilişkilendirildi ve çarpıtıldı. Sarıklı amiral görüntüsü ortaya çıktıktan sonra FETÖ ve paralel devlet ihaneti için yayınlandı. Ben darbeden nefret ederim, zararlarını hepimiz gördük. Bugün Karadeniz dünyanın en güvenli deniziyse bu Montrö’nün sayesindedir. Ve bu da Türk denizcilerinin sayesinde oldu” dedi. Sanık Kezek ise ‘Yüce Türk Milleti’ diye seslenmekten onur duyduğunu beyan ederek, “Bu yazıda kimseyi incitecek bir söz yoktur. Duyuru tam anlaşılmadan her yerden saldırıya uğradık ve linç edildik. Demek istediğimiz şudur; Montrö önemlidir. TSK’da cemaatleşme yeni 15 Temmuz’lara sebep olur” ifadelerini kullandı. Diğer sanık Örgüç de suçlamaları kabul etmediğini vurgulayarak, “Metinde hiçbir suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. İçerik tamamen bilgilendirme amacındadır. Yayınlanma saatinde ve tarihinde her hangi bir amaç görmüyorum. İddianamede duyurunun içeriğine değinilmeden kelimelere özel anlamlar yüklenmiştir” şeklinde konuştu. Sanıklardan Akgün, darbelerin ülkeye verdiği zararları görmüş biri olduğunu belirterek yapılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Her mesleğin kendine göre bir kültürü ve alışkanlığı olduğunu söyleyen Akgün, emekli bir askerin muvazzaf bir askere emir verme gibi bir durumunun söz konusunun olmayacağını aktarırken diğer sanık Şenol ise bildirinin hazırlanışında ve yayınlanmasında bir katkısının olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.