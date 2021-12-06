Bildiri yayınlayan 103 amiral hakkındaki iddianame tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkındaki iddianameyi tamamlayarak Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiral hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Emekli amirallerin ‘anayasal düzene karşı suç için anlaşmak’la suçlandığı soruşturmada, bildiride 14 kişinin aktif rol oynadığı belirlenmişti. Yapılan çalışmaların ardından 10 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilmesi ile amiraller tek tek ifadeye çağrılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan başsavcılık, iddianameyi Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda ‘Amiraller Bildirisi’ olarak bilinen soruşturma tamamlanmış olup, düzenlenen iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. İddianame ile 103 şüphelinin 5237 Türk Ceza Kanunu’nun 316/1. maddesi kapsamında ‘Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan cezalandırılmaları talep edilmiştir. Haklarında gözaltı tedbiri uygulananlarla birlikte bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenmiş, suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklenmiştir” denildi.