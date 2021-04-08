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Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi

Mönrtö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlandıktan sonra gözaltına alınan 10 emekli amiral, gözaltı sürelerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.

Asayiş 08.04.2021, 17:47
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Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyeye sevk edildi

Mönrtö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlandıktan sonra gözaltına alınan 10 emekli amiral, gözaltı sürelerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.

Möntrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında bildiri yayınlayan 10 emekli amiral gözaltına alındıkları Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinden gözaltı sürelerinin sona ermesi sebebiyle Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.
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