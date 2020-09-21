Bıldırcın sesi çıkaran 8 düzenek imha edildi
KIRKLARELİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN AV KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA 2 KİŞİ HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, BILDIRCIN SESİ ÇIKARAN 8 DÜZENEK İMHA EDİLDİ.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 2 kişi hakkında idari para cezası uygulanırken, bıldırcın sesi çıkaran 8 düzenek imha edildi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce av koruma ve kontrol faaliyetleri hızla devam ediyor. Yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 41 kişi kontrol edilerek, 2 kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kullanımı yasak olan, bıldırcın sesi çıkaran 8 adet düzenek tespit edilerek, imha edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da usulüne uygun avlanmakta olan avcıların haklarını korumak için koruma kontrol faaliyetleri devam ediyor.
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