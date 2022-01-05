Bilardo salonunu basıp haraç istediler, istekayla müşterileri dövdüler

İstanbul Esenyurt’ta bir bilardo salonunu basan zanlılar, istekalarla içeride bulunan müşterileri darp etti. O anlar kameralara yansıdı. İş yerinden haraç almak isteyen zanlılardan ikisi, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Esenyurt Pınar Mahallesinde faaliyet gösteren bir bilardo salonunda yaşandı. İş yerinin yabancı uyruklu sahibi, 1 aydır 3 şahıs tarafından haraç vermesi yönünde tehdit edildiğini ve iş yerine gelen müşterilerinin darp edildiğini söyleyerek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahibinden haraç isteyen T.A. ve H.T. isimli zanlıları gözaltına aldı. "Nitelikli yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların bilardo salonunu basarak kavga çıkarması ve istekalarla müşterileri darp etmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.