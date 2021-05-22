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Bigadiç’te jandarmadan 4 şüpheliye kenevir operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde kaçak kenevir bitkisi yetiştiren 4 kişiye jandarma ekipleri operasyon düzeldi. Jandarma ekipleri 745 kök kenevir bitkisi ve 2 ateşli silah ele geçirdi.

Asayiş 22.05.2021, 12:38
Bigadiç’te jandarmadan 4 şüpheliye kenevir operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde kaçak kenevir bitkisi yetiştiren 4 kişiye jandarma ekipleri operasyon düzeldi. Jandarma ekipleri 745 kök kenevir bitkisi ve 2 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 4 şüphelinin kenevir ekimi yaptıkları bölgede ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 745 kök kenevir bitkisi, 200 gram kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak 4 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.
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