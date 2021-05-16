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Biga’da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Asayiş 16.05.2021, 17:34
Biga’da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Biga ilçesinde narkotik polisleri zehir tacirlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar ve teknik analizler çerçevesinde Bandırma-Çanakkale istikameti arasında uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen H.Y. isimli şüphelinin otomobili durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada çok sayıda metamfetamin, sentetik cannabinoid ve esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli H.Y., emniyetteki ifadesinin ardından Biga Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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