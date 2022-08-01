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Biga’da orman yangını
Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 01.08.2022, 12:49
Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Biga’da bugün saat 12.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 14 arazöz, 2 dozer gönderildi.
13 dakika içerisinde müdahale edilen orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor.