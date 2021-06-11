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Biga’da motosiklet hırsızlığı: 1 tutuklama

Çanakkale’nin Biga ilçesinde motosiklet çalan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 11.06.2021, 12:36
Biga’da motosiklet hırsızlığı: 1 tutuklama

Çanakkale’nin Biga ilçesinde motosiklet çalan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından yapılan sıkı takip ve araştırmalar ile saatlerce süren kamera incelemeleri sonuç verdi. Biga ilçe merkezi ve köylerinde birçok motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli A.D. geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, çaldıkları motosikletlerin bazılarını çok ucuza satan bazılarını da saklayan şüpheli A.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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